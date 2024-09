Pixar confirmó la llegada de Intensamente 2 a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Tras este último, el film ha recaudado casi u$s1.700 millones y se convirtió en la más taquillera del 2024, incluso por delante de Deadpool y Wolverine. Así, ambas películas de Disney son las únicas que consiguieron romper la marca de los u$s1.000 este año y son ampliamente las más exitosas a pesar de los otros blockbusters.

Embed - Pixar on Instagram: "Contain your emotions, because #InsideOut2 is coming to @DisneyPlus September 25!"