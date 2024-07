En la Golden Hour, Karol G mostró la microbikini bicolor que promete ser tendencia del verano

Karol G llamó la atención de sus seguidores en Instagram con una microbikini audaz, destacando su estilo y bronceado. La artista colombiana, reconocida en todo el mundo, no solo marca tendencia en la música, sino también en la moda, con la llegada de sus outfits a millones de personas con cada look que comparte.

En cuanto a los detalles de su look, la artista optó por un maquillaje muy sutil. Dejó su pelo peinado en ondas naturales, sujetado por unas gafas de sol, dando una apariencia relajada y propia de alguien que está disfrutando el verano y descansando.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, acumulando miles de "Me gusta" y comentarios de sus seguidores. Karol G, con más de 68 millones de seguidores en Instagram, sigue siendo una influencia clave en la moda y la música. Además de sus éxitos musicales como "Qlona", "Mi ex tenía razón" y "Provenza", su presencia en redes sociales continúa creciendo, consolidándola como una de las artistas más destacadas del momento.

María Becerra volvió a elegir las microbikinis metalizadas: esta vez apostó por un modelo plateado

María Becerra lució una microbikini plateada en las playas de España. La cantante, conocida por ser una de las figuras más influyentes de la música en estos momentos, continúa imponiendo su estilo carismático en esta temporada.

Siempre a la vanguardia de la moda, la cantante no deja de sorprender con sus elecciones de vestuario. En esta ocasión, compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde se la ve disfrutando de unos días de descanso en la playa. La artista optó por una microbikini plateada, compuesta por un corpiño triangular con tiras que se ajustan detrás del cuello y una bombacha colaless ultra cavada. Además, completó su look con pequeños rodetes a ambos lados de su cabeza.

En su publicación, María Becerra recibió una gran cantidad de reacciones positivas de sus seguidores, quienes elogiaron su look y su carisma. La cantante, que también se encuentra en un excelente momento profesional con el lanzamiento de nuevas canciones, sigue consolidándose como un ícono de moda y como una referencia en la música.