Emotivo mensaje de Carolina Baldini a su hijo Giuliano antes del debut en el Mundial 2026 La empresaria, exesposa del Cholo Simeone, viajó a Estados Unidos para alentar a su hijo menor en su estreno con la Selección argentina ante Argelia. Por Agregar C5N en









La modelo eséra orgullosa el partido del delantero con la Selección argentina. Redes sociales

Carolina Baldini, exmujer de Diego "Cholo" Simeone, felicitó a su hijo menor Giuliano, quien debuta este martes con la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026: "¡Me duele la panza de los nervios!".

La empresaria viajo a Estados Unidos para alentar al delantero y el equipo que lider Lionel Messi: “Qué emoción que tengo. Qué alegría. ¡Me duele la panza de los nervios! Llegó el día, hoy empieza un momento tan lindo en tu carrera, tan deseado, tan buscado, tan merecido”, remarcó.

La modelo cerró su dedicatoria para el jugador del Club Atlético de Madrid con unas palabras que acompañan al joven desde sus inicios: "Da siempre lo mejor, lo demás viene solo. Te amo", junto a un emoji de corazón.

image La dedicatoria se volvió viral, ya que se sumaron los miles de seguidores de la Scaloneta con palabras de apoyo y fantatismo. "Vamossssss giuli !!! Acá todos con vos !!", "Vamos! Acá desde la casa siguiéndolos!" y "Mucha suerte, a brillar Giuli!!!", fue parte de los mensajes de los usuarios en redes.