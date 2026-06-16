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16 de junio de 2026 Inicio

Emotivo mensaje de Carolina Baldini a su hijo Giuliano antes del debut en el Mundial 2026

La empresaria, exesposa del Cholo Simeone, viajó a Estados Unidos para alentar a su hijo menor en su estreno con la Selección argentina ante Argelia.

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La modelo eséra orgullosa el partido del delantero con la Selección argentina.

La modelo eséra orgullosa el partido del delantero con la Selección argentina.

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Carolina Baldini, exmujer de Diego "Cholo" Simeone, felicitó a su hijo menor Giuliano, quien debuta este martes con la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026: "¡Me duele la panza de los nervios!".

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.
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La empresaria viajo a Estados Unidos para alentar al delantero y el equipo que lider Lionel Messi: “Qué emoción que tengo. Qué alegría. ¡Me duele la panza de los nervios! Llegó el día, hoy empieza un momento tan lindo en tu carrera, tan deseado, tan buscado, tan merecido”, remarcó.

La modelo cerró su dedicatoria para el jugador del Club Atlético de Madrid con unas palabras que acompañan al joven desde sus inicios: "Da siempre lo mejor, lo demás viene solo. Te amo", junto a un emoji de corazón.

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La dedicatoria se volvió viral, ya que se sumaron los miles de seguidores de la Scaloneta con palabras de apoyo y fantatismo. "Vamossssss giuli !!! Acá todos con vos !!", "Vamos! Acá desde la casa siguiéndolos!" y "Mucha suerte, a brillar Giuli!!!", fue parte de los mensajes de los usuarios en redes.

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¿Dónde juega actualmente Giuliano Simeone?

Giuliano Simeone juega como delantero y extremo derecho en el Atlético de Madrid de la Primera División de España, equipo en el que se desempeña desde el año 2022. A nivel internacional, fue convocado para jugar en la Selección argentina. El hijo menor de Carolina Baldini y el Cholo Simeone, de 23 años, vive junto a su novia, la española Irene Ariza, en las afueras de la capital espalola.

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