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16 de junio de 2026 Inicio

La tarotista de los famosos fue clara: quién saldrá campeón del Mundial 2026

A través de un video viral, la reconocida mentalista sorprendió al revelar sus predicciones sobre el futuro del certamen.

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Una tarotista reveló quien se quedará con el trofeo.

Una tarotista reveló quien se quedará con el trofeo.

FIFA

La gran ilusión por el Mundial 2026 crece a pasos agigantados entre los hinchas argentinos, aunque las cartas de la astróloga Mariam Caleiro decretaron que Países Bajos se coronará como el nuevo campeón del mundo. La especialista, que cobró notoriedad por anticipar situaciones de figuras de la farándula como Luciana Salazar, Morena Rial, Jesica Cirio, Nicole Neumann y Facundo Arana, generó un fuerte revuelo en las redes sociales al lanzar este sorpresivo pronóstico que margina por completo a la Scaloneta de la pelea por el título en el certamen.

Franco Colapinto en modo fan de la Selección argentina.
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A través de un material audiovisual que sumó miles de reproducciones en las redes sociales, la mentalista advirtió que el desarrollo del campeonato podría verse seriamente afectado por un panorama internacional sumamente inestable.

Ya tengo la predicción. Este año van a pasar muchas cosas. Puede haber catástrofes, virus... Ténganlo en cuenta, para que se cuiden”, manifestó la tarotista, sembrando una profunda incertidumbre entre aquellos simpatizantes que ya se encuentran organizando la logística y los viajes para alentar al combinado nacional.

A pesar de marcar ese alarmante escenario general, la vidente fue un paso más allá y se animó a dar el nombre del seleccionado que se quedaría con la gloria máxima en territorio norteamericano, siempre y cuando las condiciones globales permitan el normal avance del fixture. “Si se juega va a ganar Países Bajos, pero parece que se va a suspendera”, había lanzado de manera directa, una afirmación que caló hondo en el público futbolero al poner en duda incluso la realización efectiva de la competencia.

Países Bajos Mundial 2026

Esta llamativa lectura cartas carece de cualquier tipo de fundamentación lógica, científica o estrictamente ligada al presente futbolístico de los equipos. En paralelo a estas especulaciones, el plantel comandado por Lionel Scaloni se mantiene ajeno a las repercusiones mediáticas y concentra todas sus energías en los entrenamientos, con la firme premisa de revalidar el título vigente y regalarle una nueva alegría al país en la cita cumbre del deporte.

Quién transmite el partido de Argentina contra Argelia por el Mundial 2026

La expectativa entre los fanáticos de la Scaloneta se mantiene en niveles muy altos de cara al cruce frente a Argelia de este martes a las 22 horas en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro contará con diversas alternativas en la pantalla chica y plataformas de streaming.

seleccion argentina previa mundial 2026

La cobertura del evento estará centralizada en los canales tradicionales que habitualmente acompañan el camino del seleccionado nacional. Tanto la Televisión Pública y Telefe de manera abierta como TyC Sports y Dsports mediante sus respectivas señales de cable ofrecerán el partido con sus equipos periodísticos habituales. Cada señal desplegará un análisis previo, los relatos del juego en directo y los testimonios posteriores desde los vestuarios del estadio.

Por otra parte, para quienes prefieran seguir el desarrollo del encuentro a través de dispositivos móviles, computadoras o smarts TV, las opciones digitales se integrarán con las transmisiones televisivas. Las plataformas como Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play tendrán disponible la emisión en tiempo real a través de internet, garantizando el acceso a la transmisión oficial a lo largo de todo el territorio argentino.

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