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16 de junio de 2026 Inicio

Qué significan los parches que Lionel Messi y Dibu Martínez lucirán en sus camisetas durante el Mundial

La FIFA estrenará un sistema de distinciones que transforma cada camiseta en una pieza única para el coleccionismo global. Además del capitán y el arquero, otros argentinos y jugadores de otras selecciones también lucirán su insignia diferente.

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Messi

Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo tendrán el mismo parche por tener el mismo record.

Como novedad de este Mundial 2026, FIFA estrenará un sistema de distinción comercial en la indumentaria de las Selecciones nacionales, impulsada junto a su nuevo socio estratégico, la compañía estadounidense Fanatics. Esta iniciativa está vinculado a la implementación de un nuevo modelo de marketing y coleccionismo deportivo: varios jugadores lucirán parches especiales en sus camisetas durante la competencia mundialista en el que la Selección argentina es la defensora del título tras la obtenida en Qatar 2022.

Franco Colapinto en modo fan de la Selección argentina.
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En esa línea, Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y otros jugadores argentinos y de otros países tendrán esa insignia diferente, algo que transformará a cada indumentaria en una pieza única para el coleccionismo global.

Una de las insignias más llamativas será el Legacy Patch, que solo la portarán aquellos futbolistas que llevan disputados 5 Copas del Mundo, es decir, que en ese combo la lucirán el capitán argentino, el portugués Cristiano Ronaldo, es croata Luka Modri, el alemán Manuel Neuer y el japonés Yuto Nagatomo.

parche legacy

También se verá el Golden Glove, especial para los arqueros: lo podrán llevar aquellos ganaron el premio al mejor arquero. Además del Dibu, también estarán en las camisetas de Manuel Neuer y Thibaut Courtois.

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También existe un parche especial para los ganadores de la Bota de Oro de los Mundiales. Como ningún argentino logró dicho premio se podrá ver en los jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé o James Rodríguez.

El parche de los debutantes: qué argentinos lo tendrán

Por otra parte, en este Mundial 2026 se implementará un parche que lo usarán todos aquellos que tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo. En la Selección argentina, serán 10 futbolistas que llevarán el parche de debutante:

  • Juan Musso
  • Gerónimo Rulli
  • Valentín Barco
  • Marcos Senesi
  • Facundo Medina
  • José Manuel López
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás Paz
  • Nicolás González
  • Giovanni Lo Celso
parche debut

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