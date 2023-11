Emily Ratajkowski volvió a mostrar una de las microbikinis que llamará la atención en el verano

La modelo sorprendió a sus seguidores con su look. La también empresaria anticipó las tendencias para la próxima temporada.

Emily Ratajkowski publicó en su cuenta de Instagram un look vistiendo una microbikini que marca tendencia. La modelo y diseñadora de moda, llamó la atención con su última publicación anticipando lo que será una tendencia destacada en trajes de baño para el próximo verano. Preparándose para el lanzamiento de su nueva colección para Inamorata , su marca de microbikini, la influencer subió un video con los detalles de su próximo conjunto.

La modelo acompañó su publicación con un mensaje que anuncia la llegada de nuevos estilos. Manteniendo un maquillaje natural con labios nude y ojos ahumados, complementó perfectamente su look playero. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y la felicitaron por el próximo lanzamiento.

Elizabeth Hurley volvió a apostar por una microbikini con color llamativo para el verano

Elizabeth Hurley, a sus 58 años, se mostró vistiendo una microbikini de su propia marca y llamó la atención de sus seguidores. En su cuenta de Instagram, publicó un reel en donde se la pudo ver junto a su amiga Georgia Daventry. Ambas sorprendieron con dos diseños del mismo color.

En el reel compartido por la actriz, se le pudo ver vistiendo una microbikini de dos piezas en un vibrante tono verde aqua. El conjunto se compone de un top estilo halter en forma de triángulo y un bombacha de corte bajo. Además, complementó su look con gafas de sol cuadradas de la colección de Elton John, con armazón en azul cobalto. Su outfit se completó con un maquillaje sutil y elegante, destacando sus rasgos con labial nude, sombras ahumadas y un delicado delineado. Por último, llevó su pelo castaño suelto y natural, cambiándolo posteriormente a un moño alto.

La actriz no estuvo sola en esta publicación, ya que la acompañó su amiga Georgia Daventry, quien también lució un diseño de Elizabeth Hurley Beach. En su caso, eligió una enteriza verde aqua. Las fotos que forman parte del video fueron tomadas en un lujoso resort en Ibiza. “Hermanamiento de bikini de aqua con una de mis mejores amigas”, escribió en el texto de la publicación. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando su amistad y sus looks.

