Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega La exesposa del músico detalló su sorpresa por la separación y reveló el vínculo que tienen sus hijos con la conductora. Agregar C5N en









Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi. Redes sociales

La exmodelo Ana Paula Dutil, exmujer de Emanuel Ortega, habló sobre la ruptura de su exmarido y la conductora Julieta Prandi: "Creo que esto se va a solucionar".

La exesposa del músico y madre de sus dos hijos mayores, habló sobre la separación del padre de sus hijos, a menos de un mes de casarse por civil: "Me sorprendió la separación", comentó la mediática.

Durante una breve entrevista, Dutil destacó el buen vínculo familiar de Prandi con su familia y aseguró que "mis hijos la quieren mucho a Julieta". Al final, le preguntaron sobre la causa del distanciamiento entre los famosos y opinó con cautela: “Mi amiga fue a grabar y no sé qué pasó”, aludiendo a Mariana, la amiga que sería la tercera en discordia.