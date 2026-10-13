Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La exmodelo Ana Paula Dutil, exmujer de Emanuel Ortega, habló sobre la ruptura de su exmarido y la conductora Julieta Prandi: "Creo que esto se va a solucionar".
La exesposa del músico detalló su sorpresa por la separación y reveló el vínculo que tienen sus hijos con la conductora.
La exmodelo Ana Paula Dutil, exmujer de Emanuel Ortega, habló sobre la ruptura de su exmarido y la conductora Julieta Prandi: "Creo que esto se va a solucionar".
La exesposa del músico y madre de sus dos hijos mayores, habló sobre la separación del padre de sus hijos, a menos de un mes de casarse por civil: "Me sorprendió la separación", comentó la mediática.
Durante una breve entrevista, Dutil destacó el buen vínculo familiar de Prandi con su familia y aseguró que "mis hijos la quieren mucho a Julieta". Al final, le preguntaron sobre la causa del distanciamiento entre los famosos y opinó con cautela: “Mi amiga fue a grabar y no sé qué pasó”, aludiendo a Mariana, la amiga que sería la tercera en discordia.
Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el 15 de septiembre de 2026 por civil en el Registro Civil de San Isidro, luego de una relación de 6 años, cuando empezaron a intercambiar mensajes en plena de pandemia de COVID-19 a través de un mensaje de Instagram que el cantante le envió a la modelo, en agosto de 2020. Ella se había separado de su esposo, Claudio Contardi, en febrero de 2019, tras ocho años de matrimonio y más de diez años de relación, y padecer de violencia de género.