Elina Costantini desmintió estar embarazada de Eduardo Costantini

Enseguida, se encargó de pedir por su familia y la salud de la pareja al publicar. “Por favor, les pedimos respeto por nuestra salud y tranquilidad. Muchas gracias”, remarcó la joven.

La pareja se casó el 22 de febrero de 2020 en una ceremonia íntima en el hotel Alvear Palace. Él es padre de siete hijos: cinco de su primera mujer, Teresa Correa Ávila, y dos de la segunda, Gloria Fiorito, Mientras que ella todavía no es madre.

La descargo de Elina en IG para desmentir su embarazo Redes Sociales

La historia de Elina y Eduardo : "No pudimos dejar de mirarnos"

La modelo Elina Fernández Fantacci aseguró que el día en que conoció al millonario argentino Eduardo Costantini fue un amor a primera vista: "No pudimos dejar de mirarnos".

La joven relató que su primer encuentro con el empresario: "Yo estaba en el Paseo Alcorta, y al salir estaba lloviendo. No había ido en el auto, así que pedí un Uber que nunca llegó, después busqué un taxi, pero fue imposible encontrar uno. No veía la hora de volver a mi departamento de Puerto Madero. No me quedó otra que cruzarme hasta el Malba y hacer tiempo en la confitería del museo. Me senté y a los cinco minutos se sentó Eduardo a un par de metros. ¡Desde ese momento, no pudimos dejar de mirarnos!", reveló a la prensa.

Eduardo Francisco Costantini tiente 73 años, es economista y uno de los hombres más ricos de la Argentina que se dedicó al mercado inmobiliario y financiero, y trascendió del mundo de los negocios como mecenas de los artistas. Es el presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Elina Fernández Fantacci tiene 29 años, nació en Santa Rosa, un pueblo a 80 kilómetros de Mendoza capital, y se instaló en Buenos Aires donde estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente se dedicó al modelaje con Jorge Ibáñez, Claudio Cosano y Gabriel Lage, entre otros diseñadores de alta costura.