Eliminada de Gran Hermano 2022: quién es Mora Jabornisky

"Estoy en pareja con Sebastián. Tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Él fue y probó, y volvió a mí, y eso la verdad es que me alimenta el ego", expresó en el video antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Por último, la propia Mora contó: "Me pasa mucho que, por como me visto, me confunden con un varón, pero la verdad es que no me molesta, me causa gracia". Tras ello, dijo que cree que es y se siente linda, por lo que no le afectan las críticas que recibe.

Ella es MORA y se convierte en una jugadora de #GranHermano





La mamá de Mora denunció que discriminaron a su hija:

En una entrevista con Georgina Barbarrossa, Cristina, la mamá de Mora Jabornisky aprovechó para criticar a toda la gente que había discriminado a su hija. "Me parece que la están castigando por algo que debería ser una actitud de vida en todos nosotros", aseguró.

"No tiene que ser el modo en el que se juzga un juego. Desde que mi hija salió en el programa, empecé a ver esas cosas", remarcó Cristina, notoriamente conmovida al hablar de Mora. Ella cree que fue muy injusta la forma en la que eligieron quitar a su hija de Gran Hermano.

Crearon muchos memes tras la salida de Mora:

Con motivo del desagrado que generó Mora Jabornisky en el público que consume Gran Hermano, en redes sociales no se contuvieron a la hora de generar memes. A continuación, repasamos los más destacados.

coti después de clavarle la espontánea a mora y encima fingir q no la votó#GH2002 #gh22 #GranHermano