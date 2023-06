"Elementos", la nueva película de Pixar, tiene una hermosa historia de amor como su punto más fuerte

Elementos de Disney y Pixar | Tráiler Oficial | Subtitulado ¡Conoce a los habitantes de Ciudad Elementos! Elementos, de Disney y Pixar, junio solo en cines. Disney

Con el espíritu clásico de Pixar de desafiar creencias, estereotipos y otros temas, Elementos es un film que se sostiene en primera instancia por su innovación al crear la fantástica Ciudad Elementos con un diseño entre futurista y natural, además de darle cualidades a sus habitantes tan tangibles y por momentos graciosas. La gente fuego se ve realmente un desafío técnico pero su relación y ensamble con los de otra naturaleza mejora la experiencia y por momentos el nivel de creatividad.



Y en segunda instancia, crea una muy linda historia de amor entre Ember y Wade, dos que estaban supuestamente marcados para vivir otra vida, pero se cruzaron y ya nada será igual para ninguno de los dos. Otros momentos memorables son cuando abordan el tema de la herencia paterna/materna, del mandato familiar y finalmente de buscar tu propio destino. Aunque cliché, efectivo en su totalidad.

Elementos Es el nuevo largometraje original ambientado en Ciudad Elementos, donde conviven los habitantes del fuego, el agua, la tierra y el aire. La historia nos presenta a Ember, una joven dura, ingeniosa y feroz, cuya amistad con un chico divertido y que se deja llevar por la corriente, llamado Wade, desembocará en un amor imposible. Disney - Pixar

La película cumple y sin dudas será un éxito en los cines (se estrena este jueves), sin embargo, le faltó trabajo al guion para intentar darle alma a la historia. O por lo menos generar otro nivel de compromiso con los espectadores. Por momentos se siente que la película es predecible, incluso en sus momentos más hermosos. No hay una sorpresa concreta en cuanto la ejecución de la historia o el mensaje. No deja de ser una hermosa historia de amor, pero que está lejos de los hits de Pixar como los fueron Intensamente o Toy Story y más cerca de la subvalorada Soul.



Elementos tiene suficientes puntos a favor para que le vaya muy bien y que sea un gran plan para toda la familia, pero en el resultado final es imposible no poner en perspectiva que es la nueva apuesta de Pixar y uno siempre espera un poco más de la productora. Quizá uno espera salir del cine conmovido e involucrado con la historia y en Elementos eso no sucede, posiblemente por la simpleza de la historia donde sí creció una linda historia de amor.