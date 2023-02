El truco para encontrar películas en Netflix sin saber sus nombres.

Es la típica que estás un domingo a la noche en tu casa, querés ver una película en Netflix que viste recomendada en las redes sociales, pero no recordás el nombre. No tenés de que preocuparte, porque en Internet existen diversas plataformas, páginas web y herramientas que te ayudarán a descubrir cuál es el nombre de esa película particular ya que realizan un seguimiento de los estrenos en la popular plataforma.