El Trece le declaró la guerra a Flor de la V: "Tiene trabajo porque nosotros la sostuvimos"

Durante una entrevista en el programa radial Bondi, los conductores de Socios del espectáculo apuntaron con todo contra Flor de la V. En un primer lugar, Adrián Pallares expresó: "Cuando hablamos de Intrusos no nos quejamos porque no citan las primicias, hablamos de una clara censura. En el único programa de América que no aparece una imagen nuestra desde hace tres años es en Intrusos".