Flor de la V confirmó que va a ser abuela y sorprendió a todos: "Es una emoción tan grande..."

Durante una nueva edición del programa televisivo Intrusos, Flor de la V se encargó de contar qué pasó el fin de semana. "Antes de comenzar tengo que decir para toda la gente que me preguntaba si voy a ser madre nuevamente y no. Mamá no voy a ser, voy a ser abuela. Tengo una emoción, tuvimos una celebración en mi casa el fin de semana, hice unos posteos y la gente empezó a preguntar como loca", explicó.