El sugestivo mensaje de Pamela David a Pampita: "La próxima lo mostrás"

La conductora de América se refirió a una situación puntual que vivió la modelo y le dio un particular consejo.

Esto no fue recibido de la mejor manera, ya que la modelo se molestó y lo evidenció: “Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?”. Esto fue luego de que el chileno haya dicho: “este país me dio un amor”, mientras había un plano de Pampita.

Fue por eso que la conductora Pamela David se puso del lado de la modelo: “Ellos se van a seguir encontrando en todos lados porque los dos están en el medio…Ahora pueden dejar de enfocarla si habla Vicuña ¡Si estaba el marido! ¡Que se dejen de hinchar!”.

Y agregó: “Y si llegó un poco más tarde Mortián fue porque estaba en un evento de la hija. Pampita, para la próxima ponete un anillo en el dedo del medio y lo mostrás”, expresó e hizo el gesto de “fuck you”.

Pampita compartió un meme para ironizar sobre la polémica con Benjamín Vicuña

La modelo Pampita Ardohain atravesó una situación incómoda con un camarógrafo cuando Benjamín Vicuña subió al escenario en el Martín Fierro de la Moda, ya que cuando él hablaba, le pusieron una cámara adelante para tomar su reacción y ahora ironizó con el tema para hacer bromas.

Historias Pampita Redes sociales

Pero en este caso, Pampita se tomó a broma el video que comenzó a hacerse meme y compartió más con el fin de hacer reír a su público. “Te aumentas las expensas”, y demás. Mientras que se revivieron otros memes como el "Cuando empieza el drama" y una cara de ella como cómplice.

Sucede que junto a ella estaba Roberto García Moritán, su pareja, y como no quiere que pase un mal momento, su intención fue no hacerlo pasar por eso.