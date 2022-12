El sorpresivo anuncio de Henry Cavill sobre su participación en Superman

Adelanto: así lucirá Henry Cavill en The Witcher

Henry Cavill anunció que no volverá a interpretar a Superman. Así lo comunicó a través de sus redes sociales y la noticia sorprendió a sus millones de sus seguidores.

Si bien el universo cinematográfico de DC continúa en expansión, luego de su reciente estreno Black Adam protagonizado por Dwayne "The Rock" Johnson. Con el correr de los años junto a la productora Warner Bros Discovery, buscan renovar y dar frescura a sus superhéroes, la nueva era con James Gunn entre sus filas promete cambios.

Cavil llegó a lucir este personaje en 2013 con el film Man of Steel. Desde entonces, el actor interpretó al Hijo de Krypton en otros filmes: Batman Vs. Superman de 2016, La Liga de la Justicia de 2017, y la edición del director de 2021, y un breve cameo en uno de los últimos filmes de DC.

Luego del anuncio realizado meses atrás, en el día de ayer, el actor publicó en sus redes sociales que no volverá a interpretar a Superman.

Henry Cavill no volverá a interpretar a Superman: los motivos

El mensaje publicado aclara que "recién tuve una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias tristes. Después de todo, no voy a volver como Superman. Después de que el estudio me dijese que anunciase mi retorno en octubre pasado, antes de su contratación, la noticia no es la más fácil, pero así es la vida".

Además explicó que "el cambio en la guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo lo mejor, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas a todos los involucrados con el nuevo universo".

Por último le dedicó unas palabras de agradecimiento a sus fans y enfatizó que "para aquellos que han estado a mi lado a través de los años... podemos llorar por un rato, pero después debemos recordar: Superman aún sigue ahí. ¡Todo lo que representa aún existe y los ejemplos que pone para nosotros todavía están ahí!. Mi tiempo de usar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido junto a todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba".

Al respecto también habló el director James Gunn en su Twitter, donde explicó los motivos de la decisión: "En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill".

Pero en el mensaje no le cierra las puertas al actor, sino que al contrario Gunn enfatizó que "acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro".