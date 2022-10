El ruego de Diego Brancatelli a Mauricio Macri: "No vayas a Qatar"

Luego de la discusión que se dio en Argenzuela entre Jorge Rial y Diego Brancatelli sobre la definición de la Liga Profesional de Argentina , continuaron hablando de fútbol pero sobre el Mundial de Qatar 2022. En este aspecto, el panelista se tomó unos minutos para realizarle un particular pedido al expresidente Mauricio Macri , quien no suele dar buena suerte a la Selección Nacional.

En primer lugar, Brancatelli expresó: "Le pido por favor a una sola persona que no vaya. Me voy a arrodillar. Por el amor de Dios, te lo pido. Messi en su mejor momento, la Scaloneta invicta, la celeste y blanca en lo más alto, la ilusión de todo un pueblo... Te lo pido por el amor de Dios, no vayas. No vayas a Qatar te lo pido por el amor a Dios. Estamos muy ilusionados como pueblo".