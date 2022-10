El ida y vuelta de Rial y Brancatelli después de la definición del campeonato

Con ese resultado, y el empate en la Boca le dio la posibilidad de que el equipo dirigido por Hugo Ibarra se consagrara campeón. Bajo ese contexto, varios hinchas del millonario se mostraron enojados con su equipo por “regalarle” el torneo a su clásico rival, y el comentario que se hizo viral fue el relato del periodista partidario Hernán “Tano” Santarsiero se enojó y hasta insultó a los jugadores por la victoria.

Bajo ese momento, el conductor de Argenzuela por C5N le respondió al periodista deportivo y tuvo un intercambio con su compañero, Brancatelli. “Este tipo no me representa. El peor equipo lo tuvimos cuando nos fuimos a la B, cuando no salimos 18 años campeón”, criticó Rial en referencia a Santarsiero y mientras le respondía enojado, Brancatelli dio su opinión.

El idea y vuelta de Jorge Rial y Diego Brancatelli por la definición del campeonato

Después de que Rial confesara que no conoce al relator que criticó al equipo, Brancatelli lo describió como “el más conocido después de (Atilio) Costa Febre”.

“Lo que dijo es lo que varios hinchas de River sintieron ayer. Coincido que no es el peor equipo de la historia, hubo peores equipos”, analizó el conocido periodista hincha de Boca.

En el ida y vuelta, Rial se quejó que hubo “peores momentos” que vivió el hincha de River en el que “solo habían 10 mil personas” y Brancatelli remarcó esa frase en tono risueño, pero el conductor no dejó pasar el comentario y le respondió: “Pero no nos íbamos antes”.