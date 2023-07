El repudiable ataque del movilero de LAM a Mariel Di Lenarda tras ganar el Martín Fierro

"Ustedes son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles, ¡perdí! Están todos indignados", expresó Yanina en una historia de Instagram.

Mientras que Ángel de Brito y Diego Latorre la defendieron. Sin embargo, quien la atacó directamente fue Santiago Sposato, el movilero. Fue directo hacia la ganadora y la increpó: "Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo".

https://twitter.com/gonzacarranzaa/status/1678557568438792199 Chicos el nivel de MALEDUCADO, cómo le vas a decir eso a una periodista en la cara que acaba de ganar un MARTIN FIERRO pic.twitter.com/DTYr78jNDJ — Gonza Carranza (@gonzacarranzaa) July 11, 2023

Ante este comentario, la periodista respondió: “Bueno, la verdad me dejaste sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos... La fui a buscar a Yanina, a Sol ¿Te parece injusto de verdad?".

"Sos una excelente periodista, y tal vez lo merecés como labor periodística. Me parece que, como panelista, Yanina hoy en televisión, está lejos primera. Es una opinión personal”, retrucó Sposato. Pero ella se defendió: "No, no, me encanta, se lo reconocí en privado y también lo hago ahora frente a las cámaras de LAM”.

Luego, Di Lenarda se encontró con el otro cronista de LAM y le dio otra entrevista casi quebrada en llanto por la angustia que le produjo.