El recuerdo del telonero de Tina Turner en su show en Argentina: "Fue una experiencia increíble y ella fue una par"

En el programa Argenzuela en C5N, el músico destacó la estelaridad de Turner pero que también se mostró con calidez en su visita al país en 1988: "Fue una experiencia increíble. Ella me trató como un par, fue muy humilde. Cuando dijimos que ibamos a ser los teloneros, a pesar de los guardaespaldas, ella frenó y se acercó. Para mi fue tremendo".

El cantante de grupo de pop rock KGB se emocionó al recordar lo que caracterizó como una "revolución" en el país y agregó: "Tina fue la segunda estrella que llegó a este país en River Plate, nadie venía a al país. Fue muy emocionante verla. Estaba con anteojos negros, con un tapado, aunque esos días hizo un calor bárbaro".

Desilvestre relató que se enteró de la muerte de la leyenda del rock por un llamado de su mamá y reflexionó: "Me recordó uno de los momentos más altos de mi carrera. Me entristeció saber que todas las estrellas se van y que al tiempo no lo podemos capturar... más ella con una vida tan dura. Seguramente estará en paz con sus hijos".