El reclamo del hijo de Pappo a Javier Milei: "Yo confié en usted y no tenemos para comer"

El músico Luciano Napolitano, quien salió de la cárcel en diciembre pasado, le pidió al Presidente que "responda" sus mensajes y le "tire un hueso a los que no tenemos". "Hay gente que realmente no tiene para comer", sostuvo.

"Entienda que yo confié en usted antes que sea presidente y me encuentro en la situación de que soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer. Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad: usted asume y yo quedo libre", señaló.

"Sinceramente, si usted tiene algo que le sobre, ¿no nos podría tirar un hueso a los que no tenemos? A mí me escriben un mensaje y lo respondo, no creo que ahora porque sea Presidente se olvide de nosotros. Yo tengo una deuda millonaria. Por favor, le pido que responda mis mensajes. Va en nombre de la gente que vi antes de ayer, en una noche muy fría, durmiendo en la calle", concluyó.

Embed [SORPRESA] El hijo de Pappo hizo campaña por Milei, y ahora no tiene para comer. Le pide al presidente que le responda los mensajes. pic.twitter.com/w37Msmj78u — Todos Los Videos (@losvideosok) September 5, 2024

En 2021, en un juicio abreviado, Napolitano fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión por violencia de género. Tiempo después fue beneficiado con prisión domiciliaria debido a su estado de salud, ya que sufre enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otros padecimientos.

Aunque debía cumplir su condena hasta enero de 2025, recuperó la libertad en diciembre pasado luego de que su abogado apelara el fallo y argumentara que la Justicia no había reunido las pruebas y testimonios necesarios para condenarlo, por lo que fue absuelto.