El Mundial de Messi: cuatro episodios que cuentan el recorrido a la gloria

El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda cuenta con la producción ejecutiva del ganador del premio Emmy Tim Pastore (“Free Solo,” “Jane”), de los mejores documentalistas de la actualidad, y los ganadores de los premios Emmy y Tony Patrick Milling Smith y Brian Carmody, y el ganador del premio Emmy Matt Renner ( “Free Solo,” “Limitless with Chris Hemsworth”) de SMUGGLER Entertainment, junto a Jenna Millman (“The Dropout,” “Tiger”) y Juan Camilo Cruz (“City of Ghosts,” “In Her Hands”). La serie es producida para Apple por SMUGGLER Entertainment y en asociación con Pegsa.

En cuatro episodios, la serie sigue a Lionel Messi, sus compañeros de equipo, el camino hasta su máxima consagración en un material imperdible ya disponible en Apple TV+.