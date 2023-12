El monstruo de la vieja Seúl: la prometedora serie surcoreana que llega a Netflix

En cuanto a las expectativas generadas sobre dicho material, uno de los detalles a destacar es la ambientación y estética que maneja. Además cuenta con una sólida y atrapante historia que estará llena de giros inesperados y paralelamente a la acción que la caracteriza, también, recorre el terror y el drama.

el monstruo de la vieja seúl El monstruo de la vieja seúl es la nueva serie surcoreana de terror y suspenso que presenta Netflix Netflix

La sinópsis oficial adelanta: “Gyeongseong, 1945. En la oscura era colonial de Seúl, un empresario y una investigadora luchan por sobrevivir y se enfrentan a un monstruo nacido de la avaricia humana”.

Pero la trama no será lo único interesante, ya que es protagonizada por referentes de la escena surcoreana como: Park Seo-joon (The Marvels), Han So-hee (My name) y Wi Ha-joon del éxito Juego del calamar. Por otra parte, completan el elenco la actriz Claudia Kim (Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald) y Ell Lee (The L Word: Generation Q), entre otros.

el-monstruo-vieja-seul- Del director de Gu Family Book, Kang Eun-kyung llega una nueva y atrapante historia de terror y suspenso Netflix

Desde este viernes 22 de diciembre los usuarios de Netflix ya pueden disfrutar de los primeros diez episodios de El monstruo de la vieja Seúl.