Pero no tardó en llegar el descargo del mismísimo Fito desde su casa donde se encontraba con Margarita, su hija de 19 años fruto de su relación con la actriz Romina Ricci, para transmitir tranquilidad a sus seguidores minimizando lo sucedido.

“Hola gente, estamos con Margui felices viendo películas de Clint Eastwood. Quiero llevar tranquilidad porque ayer me operé y era menos que sacarse una muela, una cosa que estaba programada hace meses”, aclaró.

Además, explicó que su gira sigue en pie según lo pautado: "No se preocupen, sigue todo igual, queda España, queda un año loco todavía. Gracias por preocuparse pero no pasó nada. A veces unos chicos de los medios dicen cositas y llevan preocupación a donde no deberían”, cerró.

Con un presente laboral inmejorable Fito además vive el éxito del reciente estreno de su primera biopic autorizada en Netflix, “El Amor después del amor”, el éxito del que hablan todos, y que aún se mantiene entre las series más vistas de la plataforma. Ocho capítulos que recorren 30 años en la vida de una de las estrellas musicales más relevantes del rock latinoamericano, y en el que también aparecen representados grandes exponentes del rock nacional, como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fabiana Cantilo y Juan Carlos Baglietto.