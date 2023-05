El jurado de MasterChef engañó a los participantes: el video de la reacción

Los jurados de MasterChef engañaron a sus participantes con una receta y la reacción fue viral en redes sociales. Sucede que debían hacer un salmón de una manera particular llamada “Gerdodam” , pero ellos no se dieron cuenta que en realidad les estaban mintiendo.

El jurado les mintió a todos con el salmón blanco a la Gerdodam - MasterChef Argentina 2023

Los tres chefs continuaron con total normalidad, pero algo escondían. Martitegui agregó que “el plato que presenten, escuchen muy bien, tiene que ser liviano y con personalidad. También fresco, pero a la vez, con mucho sabor”.

Cuando todos terminaron sus platos, comenzó la parte de la presentación de los mismos. Pero como el jurado no se aguantaba más, Betular pidió que digan la verdad. "Chicos, no puedo creer que nadie se dio cuenta y yo no puedo más. Gerdodam es Ger (por Germán), do (por Donato), dam (por Damián)".

MasterChef 2023: Wanda Nara le hizo un fuerte reclamo a una participante

Wanda Nara no tuvo ningún inconveniente en acercarse a una participante y hacerle un fuerte reclamo en medio del programa. Esto logró desequilibrarla, pero todo concluyó bien. ¿Qué pasó?

Wanda increpó a Silvana: “¿Qué pasó con mi bufanda?” - MasterChef Argentina 2023

"Silvana, ¿qué pasó con mi bufanda?", le preguntó la conductora por una promesa que le había hecho ella. Pero la cocinera se defendió: "¿Tu bufanda? Está esperando con las agujas puestas porque hoy tengo que cocinar acá así que aún no pude empezar a tejer. Después la voy a continuar, te lo prometo".