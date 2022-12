El insólito lugar donde Shakira descubrió la infidelidad de Piqué

En las últimas horas trascendió el extracto de una entrevista que la artista brindó para el programa This Morning emitido por el canal ITV en Reino Unido, presentado por Alison Hammond. En un tramo de la nota la cantante habló de “Te felicito”, canción que interpretó junto al cantante Rauw Alejandro, que refiere a la idealización de las parejas que no coinciden con la realidad y al respecto sostuvo: “Supongo que nos ha pasado a todas alguna vez, como mujeres. Estamos en una relación y no es lo que crees”.