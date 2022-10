El exnovio preso de Wanda Nara desde la cárcel: "Ya se notaba donde quería llegar y que no la iba a parar nadie"

El exnovio preso de la conductora Wanda Nara, Rodrigo Cacciamani, reconoció que tuvieron una relación como reveló la empresaria en una entrevista en YouTube donde habló además de su amistad con L-Gante. " Ya se notaba donde quería llegar y que no la iba a parar nadie " hace 15 años declaró desde la cárcel de la Unidad 48 de la cárcel de San Martín .

En el programa Intrusos en América, el condenado a cadena perpetua declaró vía zoom desde el penal y aseguró: " Estuve con ella cuando empezó su carrera con el modelaje. No me sorprende por el tipo de calidad de persona que es Wanda. Sabe de donde viene y hacia donde quiere llegar".

La relación fue hace más de 20 años y duró 1 año aproximadamente: "Yo estoy contando lo que viví a los 23 años. Lo del pedido de matrimonio lo contó ella y me gustaría que lo continuara ella".

La casa de ambos tenían una distancia de 15 años, donde Wanda vivía con su familia en Boulogne, y tenían amigos en común y ella ya hacía catálogos para una marca reconocida de lencería, desfilaba en Sunset y participaba de los body painting para el programa de Susana Giménez.

"Es relativo lo que contó Wanda porque yo en ese momento tenía una vida muy descontrolada y mi contrato social con la vida no existía", detalló el hombre que remarcó que no puedo acompañarla por sus problemas legales. "Mi vida en el delito es contra el sistema y las multinacionales", sobre su detención.

Quién es el exnovio de Wanda preso con cadena perpetua

El detenido Rodrigo Cacciamani está cumpliendo la última etapa de la pena en la cárcel de San Martín en la provincia de Buenos Aires, en lo que se llama un régimen abierto de presión.

El hombre fue investigado por un año y medio, por un enfrentamiento paralelo a lo que se conoció como "el robo del siglo", el viernes 13 de enero del 2006 por la mañana.

Cacciamani reconoció que hubo un enfrentamiento en el robo a una financiera cerca de donde se hizo el famoso atraco al banco Río de Acassuso y donde murió un oficial de policía. "La banda que disparó estaba en una camioneta y yo en otro auto, nosotros no disparamos, pero veníamos del robo todos juntos".

Qué opinó el exnovio preso de Wanda Nara sobre L-Gante

Cacciamani aseguró que "el perfil de L-Gante va con la línea de Wanda Nara", y aseguró que "es buen pibe y económicamente tiene dinero" y remarcó: "Cuando hablo de que tiene un perfil más completo que Maruro Icardi es que es L-Gante es de barrio como ella".

El condendado tuvo una exposición inesperada a partir de las declaraciones de Wanda y recalcó: "No hablé ahora con ella porque soy muy respetuoso. Yo con ella nunca tuve ni un si y ni un no y tuvimos una relación sumamente sana".

En este sentido, el exnovio de la empresaria se encargó de aclarar que "mi vida no encajaba en el sistema y yo eses contrato social que tengo ahora con la sociedad entonces no lo tenía". "Ya todo iba por fuera y ella si estaba dentro del sistema y aunque no lo parezca eso te separa", reconoció.

"Indudablemente nos vamos a cruzar", lanzó Rodrigo Cacciamani, ya que tienen una persona conocida en común que sería su actual pareja que es la vestuarista de Wanda.