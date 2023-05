El duro relato de Silvina Luna: "Hay momentos de aceptación y otros en que estoy viviendo una pesadilla"

La autora del libro Simple y consciente, resaltó que aún su cuerpo no está preparado para un trasplante: "Hace un año que tengo una bacteria y hasta que no resuelva eso no me puedo trasplantar. Han dicho en muchas lados que me tengo que trasplantar urgente pero no es así, sino que es a futuro".

Entre lágrimas la presentadora de TV resaltó: "Estoy conociendo un mundo que no conocía, tengo más empatía. Veo niños en diálisis y es super fuerte".

https://twitter.com/AmericaTV/status/1658618981996023808 Silvina Luna mano a mano con Ángel cuenta su dramático estado de salud



“Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida”.



“Me despierto y pienso que estoy viviendo una pesadilla”.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1S9tG3wETA — América TV (@AmericaTV) May 16, 2023

Lotocki condenado por "lesiones graves" a Silvina Luna y otras pacientes

En 2022, Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes.

El Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que les provocó a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

En abril pasado, Luna explicó que llevó al cirujano ante la justicia: "Cada uno se hace responsable de lo que hace o de lo que hizo. Yo me estoy haciendo responsable de algo más allá de que otra persona haya cometido un error... Creo que ahora va a estar más complicado por el hecho de que mi caso se agravó y hay otra persona que creo que murió..."