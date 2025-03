El duro descargo de Millie Bobby Brown a los medios que critican su cuerpo: "Es acoso"

Sin embargo, "en vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelado en el tiempo, como si todavía tuviera que ver la forma en la que me hice en la primera temporada de Stranger Things". Crecer bajo el ojo público la convirtió en objetivo de críticas, Millie nombra alguno de los titulares, junto a nombres de periodistas, que se dedicaron en los últimos días a juzgarla.

"El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres es aún peor", sentenció la joven actriz de 21 años. El clip publicado ya lleva más de dos millones de "Me gusta" y otros artistas salieron acompañarla y brindarle su apoyo.

"Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeño para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que pagar un cumplido", cerró.