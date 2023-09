El descargo de Tomás Holder contra el público del Bailando 2023: ¿deja el certamen?

A través de Instagram, Tomás Holder lanzó un extenso descargo y comenzó por decir: " Siempre intenté dar lo mejor de mi para cada uno de ustedes , intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser aceptado ". Con estas palabras, el ex Gran Hermano 2022 volvió a referirse a su personaje para ganarse el cariño del público.

"No soy un pibe malo pero se me tildó muchas veces de ello. Lo que no entienden es que vivimos en un mundo difícil, y pertenecer al mundo de la fama, la tele, es muy difícil", continuó el influencer. Tras la salida de Davo Fredes del Bailando 2023, fue muy cuestionado a pesar de explicar las razones de su decisión.

Para finalizar, Holder remarcó: "No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras, solo a veces tomo malas decisiones, pero aún así confío en la luz y en que soy de buena madera". De esta manera, continúa en su búsqueda de agradarle a toda la audiencia, una tarea muy difícil de conseguir.