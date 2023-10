El color ideal para la playa: Flavia Palmiero anticipó cuál es la microbikini que será la moda del verano

El rojo es un color que no pasa de moda. Redes sociales

La actriz y cantante es una fanática de la moda y está siempre a tono con las tendencias del momento. Desde Estados Unidos, aprovecha para mostrar los detalles de sus nuevos modelos que forman parte del catálogo de su propia línea de trajes de baño. Para este diseño eligió el color protagonista en esta temporada : el rojo. La influencer posó con esta microbikini de dos piezas con un corpiño con molde triangular y una bombacha estilo colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, le agregó a su look uno anteojos de sol y el pelo suelto al viento.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

“Apuntale al rojo en nuestra colección”, escribió en el texto de la publicación. Desde las playas de Miami adelantó la tendencia del fin de esta temporada y del próximo verano. “Ediciones especiales, ni entran en el reel. Entrá a la web y elegí la tuya”, agregó. En el video se la puede ver luciendo no sólo esta microbikini sino también enterizas y otros diseños.

Flavia Palmiero microbikini Instagram

Flavia Palmiero microbikini roja Instagram

Natalie Pérez apostó por una microbikini neón en el Caribe que es la moda ideal para las playas

Natalie Pérez vistió una microbikini neón y sorprendió a sus seguidores. La actriz publicó varias fotos de su viaje por la playa, entre las que se destacaron algunas imágenes luciendo un traje de baño que se encuentra entre las tendencias de la temporada. Este color junto al rosa y al negro son los más elegidos por las famosas en este verano. La influencer se encuentra en el Caribe disfrutando de sus vacaciones y aprovecha los paisajes para compartir sus conjuntos favoritos.

La cantante viajó al Caribe junto a su familia y desde sus playas compartió distintas fotos y videos de los lugares turísticos y paradisíacos con los que cuenta. A pleno sol y calor, se dio el gusto de posar y mostrar un colorido conjunto que contó con un estampado con dibujos de sandías en el corpiño con molde triangular. Para la parte inferior optó por una bombacha de tiro alto colaless. Además le sumó un sombrero y unos anteojos de sol para completar su look de verano.

Natalie Pérez microbikini neon Instagram

Natalie Pérez confirmó que está atenta a las tendencias del momento y reafirmó su referencia dentro del mundo de la moda. La microbikini neón es una de las elecciones más usadas por las famosas y el verde fluor en particular es uno de los tonos más vistos en los outfits de verano. Esta publicación reunió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron el look y la playa que eligió para descansar, la cual tiene unos paisajes realmente paradisíacos.