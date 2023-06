Con una combinación animal print y verde con flores: así es la microbikini furor de Natalie Pérez

Las microbikinis de animal print vienen siendo de las más utilizadas en la última temporada y la actriz Natalie Pérez no quiso quedarse atrás. La también cantante lució una bombacha con ese estampado y corpiño verde con flores. Mientras viaja por Europa marca tendencia con un traje de baño que consistió en un conjunto con un modelo rectangular en verde neón con frunces en el centro de la prenda, volados en los breteles y una tira estampada con flores en la parte superior.

“España, pero quiero Argentina ya”, escribió Natalie Pérez mientras aprovecha las cálidas temperaturas del viejo continente que se encuentra viviendo los primeros días de verano. En la publicación que compartió en Instagram, en donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, la actriz se mostró relajada luciendo un look sencillo, con el pelo suelto y sin maquillaje. El posteo superó los 100 mil "me gusta" y recibió casi mil comentarios que elogiaron su traje de baño y la playa en donde está disfrutando el viaje.

Coti Romero de Gran Hermano recordó el verano con una microbikini bicolor tejida

Coti Romero se sumó a la moda de las microbikinis bicolor que marcan tendencia y publicó una foto en sus historias vistiendo un traje de baño tejido. La ex participante de "Gran Hermano" subió a su cuenta de Instagram una imagen vistiendo un traje de baño tejido a crochet, una de las modas emergentes que fue muy elegida en la última temporada.

El diseño incluyó un tono rojo y blanco. También se pudo ver en su look la presencia de tiras que se entrelazaban en la zona del abdomen. Su look lo completó con un minishort off white.

Coti cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, siendo de las que más aprovechó su paso por el reality show. En esta red suele compartir sus looks y los trabajos que realiza para distintas marcas y eventos.

En una de sus últimas historias, un fan le preguntó por algún lugar que esté extrañando, por lo que la influencer le contestó con una foto en la que se la vio vistiendo una microbikini en un momento de su vida que dejó en claro que extraña.