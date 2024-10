El Chino Leunis renunció en vivo a Poco Correctos en El Trece por otro proyecto

Leunis homenajeado por la producción y sus compañeros mediante un video con momentos más destacados del programa y se emocionó al aire. “Fue una experiencia muy exitosa para mí, me voy a llevar amigos de este programa. Me siento orgulloso y honrado de todo lo que paso, de ser parte de este programa ".

"Una parte de mi corazón queda en este espacio. Voy a seguir en el canal con otro proyecto maravilloso y que el destino me puso adelante. Confío en que cuando uno hace las cosas con el corazón, lo que sucede conviene", agregó.

chino leunis 1920.jpg El Chino Leunis se casó en secreto

Pero aseguró que siempre llegó al canal con alegría y que disfrutó de hacer el programa. “Soy muy feliz, me siento muy agradecido, me siento bendecido por la vida que tengo, por vivir de lo que amo, que en este país es una bendición enorme y por los amigos que me llevo", indicó.

Sucede que el Chino estará al frente de El gran premio de la cocina con Mica Vázquez, actual compañera en Luzu TV. Pero también, en dos semanas, se lo verá en Ahora Caigo en reemplazo de Darío Barassi.

El Trece tomó la peor decisión con el reality de Alejandro Fantino: su rating era muy bajo

El Trece decidió levantar el reality Por Amor o por Dinero de su horario de las 22:00 y lo envió a las 23:30 para que compita contra Survivor, expedición Robinson, el programa de Telefe que menos rating tiene con motivo de las polémicas alrededor del conductor Marley.

Tras su debut en eltrece, Por Amor o por Dinero terminó el lunes con un rating de 3.4, mientras que el martes solo consiguió 3.3, una marca muy baja comparado con su competencia de Telefe. Por eso, si bien el plan inicial era competir contra Bake Off Famosos, la diferencia de más de 10 puntos provocó un efecto dominó en el reality.

Ante esta situación, el canal reorganizó toda su grilla nocturna para buscar recuperar el rating que se le escapó en los primeros días de la semana. Para ello, trajo de regreso un histórico ciclo de Guido Kaczka y la programación diaria quedó enfrentada de la siguiente manera: The Floor (21:15), Los 8 escalones (22:30) y Por Amor o por Dinero (23:30) contra Margarita (21:15), Bake Off Famosos (22:00) y Survivor, expedición Robinson (23:45).