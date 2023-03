Duro de Domar, picante: máxima tensión entre Carlos Maslatón y Cynthia García

El primer round ocurrió durante la semana pasada. Allí, el abogado aseguró: "La exageración kirchnerista fue entre octubre de 2011 y junio de 2013. Es el momento en que el país no kirchnerista pensó que el kirchnerismo evolucionaba al chavismo, luego lo corrigió". Estos dichos produjo la reacción de García: "¡No analicés pelotudeces! Soy parte del colectivo de periodismo más estigmatizado" .

El cruce continuó en Twitter, donde el panelista compartió un video sobre la discusión con García bajo el título: "Maslatón se cruzó con panelista comunista por el cambio climático". Ante esto, la periodista respondió: "Soy mujer, peronista y feminista, Carlos Maslatón. No lo soportás. Y ser comunista no es un adjetivo descalificativo".

La pelea no quedó ahí, continuó con un tuit de Maslatón: "Qué bueno que sea bolche, Cynthia. Este video de YouTube no es mío de todos modos, pero me gusta que seas marxista-leninista". Entonces, García lo apuró: "De frente y mirándome a los ojos Maslatón. Si te animás".

"Representás al poder, a los bancos"

La panelista Cynthia García le tiró en el rostro un acto que no le gustó: "Lo que hiciste es romper códigos, nos vemos todos los días acá, pero vos quisiste hacerte el gracioso en Twitter para tus libertarios y a Milei".

Por su parte, Maslatón contestó sin dudas: "Hay algo que está mal. Lo único que dije es que tenía un intercambio ideológico con Cynthia con respecto al cambio climático. Informé, nada más".

Por último, García le dijo cuál era su diferencia sustancial: "Es lo que vos representás. Vos representás al poder, a los bancos, la desigualdad, que no se paguen impuestos".