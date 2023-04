Duro de Domar: Maslatón destrozó a Doman por su renuncia a Independiente

El panelista de Duro de Domar, Carlos Maslatón , se pronunció este martes sobre la renuncia de Fabián Doman a la presidencia del club Independiente y destacó que "a mi no me sorprende de él ".

El abogado señaló que "no tengo nada en contra de Doman y le deseo todo lo mejor, pero lo conozco de UPAU (Unión para la Apertura Universitaria, la agrupación política que Maslatón fundó) de hace 40 años, cuando escribió un libro sobre la UCD ", en relación a la opinión que tiene del ahora exdirectivo.

"Esto que hizo Doman ahora de ir a un lugar, inclusive ganando las elecciones, y retirarse, es propio de él, siempre hizo lo mismo", acusó el panelista. "Es medio el Capitán Araña, embarca a la tripulación y hace que la entierren", bromeó ante la risa de todo el panel y del conductor del ciclo, Pablo Duggan.

"Estaba un rato, después se cambiaba de bando. Lo que ustedes vieron en el periodismo, ya tiene antecedentes políticos. No tengo nada en contra de él, simplemente describo algo que a mi no me sorprende de él", señaló.

Además, el abogado liberal reflexionó sobre la incursión del periodista en el deporte. "El fútbol es para profesionales: todos los que se meten que no son del fútbol, terminan patinando".

"Los antecedentes de la relación estado-clubes de fútbol están marcando que cada vez que un club importante está a punto de destruirse, no se va a destruir. Lo va a salvar el Estado con fondos públicos", indicó.

Ante esta observación, el periodista Mariano Hamilton agregó que "cuanto peor esté el club, más se va a a justificar que venga un inversor y que ponga el billete".