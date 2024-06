Duki quebró en llanto en la conferencia de prensa en Madrid: "Soy la persona más..."

Al escuchar estas palabras, Mauro Lombardo se quebró y le costó mucho contestar sin la voz quebrada: "Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos... Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra mi mamá, la persona que me dio la vida junto a mi papá Guille". Esto provocó los aplausos de todos los presentes.

Duki con su mamá Sandra Duki siempre se mostró cercano a su madre Sandra. Redes sociales

Comenzando con la verdadera respuesta, Duki se mostró muy emocionado y feliz por todo lo conseguido: "Yo creo que lo hablamos muchas veces y creo que lo que me trajo acá es mi gente... Lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me faltó el respeto, sigo siendo la misma persona que era yo".

Por otro lado, mostró su faceta más humilde: "No sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo. Gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan así y siento que un poco es eso, también que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí porque me acompañan desde que arranqué". Así, recordó sus primeros pasos en El Quinto Escalón.

Para finalizar, Duki dedicó un mensaje a sus fans: "Y yo de verdad siento que sin ellos no sería nada y siento que el mundo, mi público sabe que está esa conexión, sabe que es amor y por eso estoy acá, y todo lo que hago es por ellos, es así. Y eso siento que es lo que me trajo acá". Vale recordar que la anterior artista en presentarse en este estadio fue Taylor Swift, por lo que deja en evidencia la popularidad de Mauro Lombardo.

La estación Santiago Bernabéu de Madrid cambió su nombre en homenaje a Duki

El artista Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejor conocido como Duki, es muy querido en argentina, pero también en distintos puntos del mundo. Uno de ellos es España porque Madrid decidió cambiarle el nombre a una de las estaciones míticas como lo es Santiago Bernabéu en homenaje al artista.