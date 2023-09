Dua Lipa deslumbró con las microbikinis que son la moda de la temporada

Dua Lipa no sóo marca tendencia en la música, también en la moda .

La artista británica , quien alcanzó el número 1 en su país con su tema “Dance the Night”, realizó una publicación en donde se la pudo ver vistiendo varias microbikinis. En una de las fotos lució un conjunto estampado y otro en tonos rojo y marrón que marcaron tendencia . Este traje de baño vanguardista y audaz es parte de su estilo que busca imponer constantemente.

En la primera foto se la vio recostada al borde de una pileta con un traje de baño dorado. Eligió para esta ocasión un corpiño con molde triangular y una bombacha cavada con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Dua Lipa microbikini Instagram

En la siguiente imagen se levantó el buzo para mostrar el otro modelo tejido rojo y marrón con varias tiras ajustables alrededor del cuerpo.

Dua Lipa está viviendo un 2023 lleno de éxitos. Desde los buenos posicionamientos de sus temas nuevos, hasta su participación en la película Barbie como sirena y como parte de la banda sonora, la artista se destaca sobre el resto y reafirma su influencia. Como destacó en el texto de la publicación, su tema “Dance the Night”, llegó a la cima del ranking en su país y desplazó a “What Was I Made For?”, de Billie Eilish. El posteo tiene hasta el momento miles de “me gusta” y comentarios, en donde sus fans elogiaron su look y la felicitaron por sus logros.

Dua Lipa microbikini Instagram

Emily Ratajkowski deslumbró con una microbikini a crochet que promete ser la nueva moda

Emily Ratajkowski posó con una microbikini diminuta confeccionada a crochet que promete ser la nueva moda del verano, La empresaria se mostró vistiendo uno de los modelos más interesantes de su propia marca de trajes de baño. Este estilo viene siendo una de las tendencias de la temporada y cada vez que alguna famosa lo utiliza suele sumar miles de reacciones por parte de sus seguidores.

La modelo eligió un top a crochet de tejido abierto con copas con forma de concha y largas tiras de cuerda en el centro. En el posteo que publicó la marca de trajes de baño Inamorata, de su propiedad, escribieron: "Presentando el bikini de crochet Lorelei. disponible mañana, 8/30 12 pm". La influencer optó por esta particular microbikini blanca para promocionar uno de sus modelos de su sello que lanzó en el 2017. Su empresa primero lanzó trajes de baño y luego continuó con ropa, siempre con ella detrás de los diseños.

Emily Ratajkowski microbikini blanca Instagram

Estrellas de la música como Halsey y Dua Lipa han usado sus diseños en reiteradas oportunidades, instalándola como una referencia en el mundo de la moda. No es de extrañar por este motivo que esta microbikini a crochet se convierta en una tendencia a raíz de estas fotos en donde se la ve usando estos modelos.