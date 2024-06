Disney está a punto de perder los derechos sobre la música de Queen: qué pasó

En cuanto a los ingresos por los shows en vivo, estos quedarán en manos de los miembros fundadores Brian May y Roger Taylor. Es importante señalar que, según informó el portal Variety, otra compañía musical estaba interesada en quedarse con estos derechos pero su oferta fue de "sólo" £900 millones, por lo que la descartaron.

Brian May y Roger Taylor Queen Brian May y Roger Taylor mantienen vivo el legado de Queen con sus recitales. Redes sociales

Dentro de la música de Queen, se encuentran éxitos tales como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust y We Will Rock You, las cuales continúan siendo populares y lucrativas. A pesar de que Freddie Mercury falleció en 1991, el legado de la banda británica continúa creciendo, con sus canciones aún populares en la radio y eventos deportivos, y Brian May y Roger Taylor siguiendo de gira con el nombre de la banda a sus 76 y 74 años, respectivamente.