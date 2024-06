Día de furia de Duki en Italia: se enojó con un espectador y pidió que lo saquen del show

El artista estaba brindando uno de sus espectáculos en Milan y vio desde el escenario una actitud de un joven que no le gustó y lo expuso ante los presentes. “¿Te haces el piola? A mí no me gusta la violencia, la gente que se hace la loca, conmigo no va. Afuera”, exclamó exaltado.