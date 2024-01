Desde Miami, Yanina Latorre posó y mostró cuáles son las microbikinis que nunca pasan de moda

Mientras disfruta sus vacaciones, marca tendencia con sus looks.

Yanina Latorre marcó tendencia desde Miami con dos de sus microbikinis favoritas . La ex panelista de LAM viajó a las playas de esta ciudad para disfrutar de sus vacaciones. A sus 54 años, la mediática sigue llamando la atención con cada uno de sus looks, lo que la llevó a ser una referente importante en el mundo de la moda de nuestro país.

Yanina latorre microbikini Instagram

En otra imagen, la mediática se mostró vistiendo una microbikini blanca, otra de las tendencias de la temporada. En este caso, eligió un conjunto que incluyó un corpiño con molde triangular y tiras regulables. Para la parte inferior optó por una bombacha estilo tanga con tiras regulables en los costados de la cadera. Además, en la foto se la pudo ver posando de rodillas sobre un camastro en la arena, agregándole de esta manera su estilo y toque personal.

Yanina Latorre microbikini Instagram

La ex panelista de LAM recibió miles de "me gusta" y comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y le desearon suerte en sus vacaciones. La mediática parece estar aprovechando el buen clima para lucir sus mejores trajes de baño y marcar tendencia con cada uno de sus outfits veraniegos.

En sus vacaciones, Jésica Cirio disfrutó del calor y bailó con una microbikini de un color llamativo

En su cuenta de Instagram, Jésica Cirio subió un video en donde se la pudo ver luciendo una microbikini verde que está de moda. La modelo se mostró bailando en una de sus últimas historias en su cuenta de Instagram.

La exconductora de 'La Peña de Morfi' eligió para uno de sus últimos looks una microbikini verde de dos piezas. El conjunto elegido contó con un corpiño con molde triangular y con una obertura en el medio. Además, usó para la parte inferior una bombacha colaless y un pareo blanco que dejó a la vista el tiro alto de la prenda. Para completar su outfit, le sumó unos anteojos de sol con marcos rosa, otra de las tendencias de la temporada.

jesica cirio microbikini verde Instagram

Además, subió otras fotos con la misma microbikini pero en otras parte de su casa, como frente a un espejo y sentada en un sillón. Como suele suceder en sus publicaciones en su perfil, seguramente habrá recibido miles de reacciones por parte de sus fans, que por lo general interactúan con la modelo para elogiar sus looks.

Jesica Cirio microbikini Instagram