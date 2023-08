Yanina Latorre mostró una de las tendencias del verano con una microbikini blanca ideal para el calor

La panelista mostró un traje de baño off white, una de las tendencias de la temporada.

Yanina Latorre se mostró con una microbikini blanca de rodillas en un camastro en la playa. La panelista de LAM recordó un un momento de sus vacaciones en donde viajó junto al ex futbolista y actual periodista Diego Latorre para visitar a su hijo. Gracias al verano que se encuentra viviendo Europa, aprovechó para vestir sus modelos de traje de baño favoritos, entre los que se incluyó este diseño que es tendencia en la temporada.

La influencer a lo largo del viaje fue compartiendo distintos looks que usó junto a su esposo, con quien recorrió varias playas europeas. En su cuenta de Instagram subió tanto como historias como en publicaciones los paisajes y trajes de baño que usó en algunas tardes de playa o pileta que compartió en familia. En uno de esos momentos vistió una microbikini blanca con corpiño con molde triangular y tiras regulables , mientras que para la parte inferior eligió una bombacha estilo tanga con tiras regulables en los costados de la cadera. Para la foto optó por una pose en la que se la pudo ver de rodillas sobre un camastro en la rena.

Yanina Latorre microbikini Instagram

La panelista recibió miles de "me gusta" y comentarios en su posteo en su cuenta de Instagram. La esposa de Latorre, el ex futbolista y actual comentarista deportivo, suele subir a sus redes sociales los looks con los que asiste a eventos, a sus programas o con los que disfruta días de playa o pileta, como el que acaba de compartir. También aprovecha su cantidad de seguidores para trabajar con marcas y recomendar rutinas.

Yanina Latorre microbikini Instagram

Cinthia Fernández se sumó a la moda Barbie y lució una micorbikini rosa y estampada que fue furor

Cinthia Fernández marcó tendencia con una microbikini rosa con dibujos de animales. La influencer publicó una historia y un posteo en su perfil en el que se la vio frente al espejo vistiendo un traje de baño que se posiciona como la prenda que elegirán las famosas en la próxima temporada.

La bailarina vistió un traje de baño de dos piezas en tono rosa con un estampado de animales y detalles en animal print. El conjunto trató de un corpiño con estilo crop top deportivo con una abertura cut out en la zona de la espalda y tiras dobles que se atan en forma de moño. La bombacha es de tiro alto, diminuta, con moldería de colaless y con tiras de ajuste en ambos lados de la cadera.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

A su look le agregó un maquillaje que combinó con su outfit, unas sombras en tonos rosados metalizados en la zona de los párpados, un delineado total black estilo cat eye, máscara de pestañas al tono y rubor en las mejillas.

El posteo reunió miles de “Me gusta” y comentarios por parte de sus fans, quienes dejaron sus elogios por la combinación y sus fotos, en donde demostró que le gusta la moda barbie y que se sumó a esta tendencia.