Jésica Cirio se lució al borde de la pileta con una microbikini que se mantiene verano a verano

Jesica Cirio posó vestida de negro con una microbikini total black y un sombrero al borde de la pileta. La modelo sorprendió a sus fans con un look que marca tendencia mientras descansa en Ibiza. La influencer cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y nuevamente reafirmó su lugar como una referencia dentro del mundo fashionista, siempre atenta a la moda y a las combinaciones del momento.

La presentadora posó en las instalaciones del hotel donde se está hospedando vistiendo una microbikini. Eligió un look total black que incluyó un conjunto de dos piezas con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto . Además, le agregó un sombrero negro y unas gafas de sol en el mismo tono para completar su combinación.

Jesica Cirio microbikini Instagram

La publicación en Ibiza de Jesica Cirio rápidamente se convirtió en una de las favoritas entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con elogios y miles de "me gusta". Nuevamente la modelo impuso su estilo para marcar tendencia con una de sus combinaciones favoritas. Atenta a la moda, reafirmó lo bien que se llevan los sombreros con los trajes de baño y cómo el negro sigue siendo uno de los colores preferidos de las famosas.

Ingrid Grudke mostró su microbikini tricolor que busca ser tendencia de verano

Ingrid Grudke eligió una microbikini tricolor para una sesión de fotos en la playa. La fisicoculturista llamó la atención de sus fans en Instagram con este conjunto que vistió en la costa de Mar del Plata. Conocida por su estilo de vida saludable y su pasión por el fitness, no pierde la oportunidad de sumarse a las últimas tendencias de moda mientras comparte su jornada de bienestar y entrenamiento con sus seguidores.

En su reciente publicación, la influencer posó con un traje de baño que presenta un diseño tricolor, con distintos tonos de verde, desde los más suaves hasta los más intensos. El corpiño triangular, llevado al revés siguiendo las últimas modas, y una bombacha colaless conforman el conjunto que eligió para disfrutar de la costa marplatense.

Este estilo de bikini, que destaca por su combinación de colores y formas geométricas, se posiciona como uno de los más elegidos de la temporada.

Ingrid Grudke microbikini Instagram

A orillas del mar, Ingrid Grudke mostró su look completo: pelo suelto y anteojos de sol de gran tamaño. Junto a la imagen, compartió un mensaje inspirador: “Hoy 7:30 de la mañana en Mar del Plata. Disfruto tanto del ‘hoy y ahora’, cada momento que me brinda la vida lo disfruto con intensidad, los lugares, en familia, amigos y con la gente que me rodea en ese momento”.

Además, motivó a sus seguidores a explorar y apreciar el mundo con plenitud, usando etiquetas como “vida fit” y “vivir sin filtros”, demostrando lo importante que es para ella, el bienestar y la moda.

Ingrid Grudke microbikini Instagram