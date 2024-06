Desde Ibiza, Camila Homs mostró la microbikini con tiras que promete ser la nueva moda

Camila Homs compartió algunas imágenes de sus vacaciones en Ibiza junto a su pareja. La modelo vistió un traje de baño con el que marcó tendencia y reafirmó su estatus como influencer de moda con su más reciente look de playa.

Fiel a su estilo natural, la modelo se mostró sin maquillaje y con el pelo suelto y al viento. En el pie de foto de su publicación, Camila Homs escribió: “Ibiza, me gustás mucho”, acompañado de un emoji de flor. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, acumulando casi 26 mil “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios llenos de elogios y halagos hacia su estilo y su look.

Emilia Mernes combinó las dos modas que son furor de verano: microbikini animal print y underboob

Emilia Mernes eligió las paradisíacas islas de Ibiza antes de iniciar su gira por España. En ese viaje, la cantante se mostró vistiendo una microbikini que llamó la atención por su diseño. La artista publicó una serie de fotos de su descanso en el que se la pudo ver acompañada por su pareja, Duki, y un grupo de amigos. Como es habitual en ella, optó por un look que está a la vanguardia.

Durante un paseo en un yate de lujo, la cantante se lució con una microbikini animal print de leopardo, un clásico que regresa con fuerza este verano. El traje de baño destacó en su diseño al contar con un corpiño triangular diminuto, usado en estilo underboob, y una bombacha XXS estilo taparrabos. Este audaz traje de baño lo complementó con un accesorio de lujo: una capelina beige de la reconocida marca Jacquemus, muy popular entre las influencers actuales.

Emilia Mernes se mostró relajada y al natural, sin maquillaje y con el pelo recogido. En algunas fotos, cambió el sombrero por unos lentes de sol envolventes y agregó un minivestido estilo túnica con estampado floral y de leopardo, adornado con una arandela en el frente.

La publicación de la artista no pasó desapercibida y rápidamente acumuló más de un millón de "me gusta" y miles de comentarios, en donde sus fans elogiaron tanto su look como su estilo.