Desde el verano europeo, Graciela Alfano volvió a posar con la microbikini de pedrería y brillos

Graciela Alfano, siempre al tanto de las últimas tendencias, publicó un video en el que se mostró bailando y mostrando los detalles de su última microbikini. La ex vedete y referente de moda, no dejó pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores de Instagram un nuevo look con el que disfrutó el calor a orillas del mar. Sus fans reaccionaron y elogiaron su outfit.