Denisse González, de Gran Hermano, posó con la microbikini que no pasa de moda

Denisse Gonzalez microbikini negra Instagram

Denisse González demostró hasta el momento su espontaneidad y estilo, lo que le alcanzó para sumar más seguidores a su cuenta de Instagram y a su apoyo para el programa. Genera expectativas cómo se irá comportando en la casa del famoso reality, pero todo parece indicar que será una de las máximas atracciones. La fanática de la pesca marcará tendencia no sólo en sus redes sociales, sino también en la competencia.

Los mejores looks de Isabel De Negri, de Gran Hermano, fan de las microbikinis

Isabel De Negri, una de las nuevas participantes de Gran Hermano, es una amante de las microbikinis. Fanática de este tipo de prendas, cuenta con un estilo inconfundible. La sommelier e instructora de taekwondo de 65 años supo captar la atención dentro y fuera de la casa más famosa del país, mostrando que la moda y la actitud no tienen edad.

En una de sus fotos que se puede ver en su perfil de Instagram, optó por una elegante microbikini negra, complementada con un sombrero clásico y gafas de sol, una combinación que refleja su sofisticación y su amor por los detalles. El negro, un color que nunca pasa de moda, resalta en sus elecciones de vestuario, demostrando que los clásicos siempre tienen un lugar en la playa.

En otro look, la participante de este reality lució una microbikini en un tono turquesa, atada al frente, dándole un toque fresco. En esta imagen se la pudo ver incorporando también un sombrero, pero esta vez optó por una versión de Panamá, mostrando su habilidad para mezclar y combinar accesorio. Al igual que en la anterior foto, eligió una bombacha colaless de tiro bajo.

Para su tercer conjunto, Isabel De Negri eligió una microbikini blanca de dos piezas. Esta prenda destaca por su simplicidad y elegancia. En este look se la ve complementando su traje de baño con un sombrero Fedora que aporta un toque de misterio y glamour.

"No soy la típica ‘abuelita’”, comentó Isabel en su ingreso a la casa. Por lo que se ve en sus redes sociales está en lo cierto. Sus fans dejan miles de "me gusta" y comentarios elogiando sus looks y ahora brindándoles su apoyo para este programa. "Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa", declaró.