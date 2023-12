De qué se trata Una dosis diaria de sol, el drama coreano de Netflix ideal para el finde

Esta vez el drama se apodera de la plataforma de streaming y no vas a poder moverte del sillón. Conoce más sobre este intrigante k-drama que indaga en la salud mental.

"Un excelente drama coreano. Está bien escrito, tiene algunas lecciones de vida importantes y la estructura episódica funciona bien para dividir cada capítulo en trozos digeribles (...) Puntuación: ★★★★★★★★★ (sobre 10)" Greg Wheeler: The Review Geek

El guion fue escrito por el talentoso puño de Lee Nam-gyu, Oh Bo-hyun y Kim Da-hee, y está inspirado en una webtoon de Kakao llamada Morning Comes to Psychiatric Ward de Lee Ra-ha. Este formato de historieta digital, creado a partir de experiencias reales de su vida, es el canal por donde fluye el intenso relato que ofrece un ángulo auténtico sobre el cerebro y sus tramposos juegos.

Park Bo-young, reconocida por sus roles destacados en producciones como Strong Girl Bong-soon, es la protagonista del jugado guion. De la mano de ella, se suma un elenco estelar que incluye a Yeon Woo-jin, Jang Dong-yoon y Lee Jung-eun.

Una dosis diaria de sol k drama

Sinopsis de Una dosis diaria de sol, la serie coreana que estrenó en Netflix y tiene una atractiva propuesta

En “Una dosis diaria de sol”, Jung Da-eun, una impecable enfermera, se propone un difícil pero amoroso objetivo: inyectar un poco de felicidad en la vida de los pacientes que enfrentan trastornos y alucinaciones.

Da-eun ve tiene un gran don que es poder ver más allá de las enfermedades, recordando a las personas que fueron antes de tener estas situaciones psiquiátricas.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la serie gira en torno a “una enfermera especializada del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario Myungshin, y sus interacciones con los pacientes bajo su cuidado”.

El director de la serie de televisión web es Lee Jae-gyu, que también timoneó la narración para Netflix "Estamos muertos", de 2022, en la que de igual manera, formaron parte los actores Lee Sang-hee, Im Jae-hyuk y Yoo In-soo. Este drama médico cuenta con 12 capítulos y fue estrenado el 3 de noviembre de 2023.

Tráiler de Una dosis diaria de sol

Reparto de Una dosis diaria de sol