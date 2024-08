De qué se trata The First Slam Dunk, la película de animé más esperada de Netflix

El mejor jugador del Shohoku, Ryota Miyagi, siempre juega con inteligencia y velocidad, sorteando a los miembros del equipo rival y manteniendo la calma. Nacido y criado en Okinawa, el genio del baloncesto tenía un hermano tres años mayor que él. Siguiendo los pasos de él, un famoso jugador local desde muy joven, Ryota también se convirtió en un adicto a este deporte.

En su segundo año de instituto, Ryota entra en el equipo de básquet del instituto Shohoku, junto con Sakuragi, Rukawa, Akagi y Mitsui, y compiten en el campeonato nacional interinstitucional. Ahora están a punto de enfrentarse a los defensores del título: los jugadores del instituto Sannoh Kogyo.

Embed - THE FIRST SLAM DUNK (Official Trailer) - In GSCinemas 23 FEBRUARY 2023