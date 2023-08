De qué se trata No estás invitada a mi bat mitzvá, la comedia de Netflix que se mantiene entre las más vistas

La cinta dirigida porla cineasta Sammi Cohen es una adaptación de la novela publicada por Fiona Rosenbloom en el 2005. En ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! (You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah) además del popular actor, también trabajan sus hijas, Sunny y Sadie Sandler, y su esposa, Jackie Sandler.

Sinopsis de ¡No estás invitada a mi bat mitzvá!, la nueva película de Netflix con Adam Sandler

La sinopsis de ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! indica: "Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable…, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo".

Tráiler de ¡No estás invitada a mi bat mitzvá!

¡No estás invitada a mi bat mitzvá! | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de ¡No estás invitada a mi bat mitzvá!