De qué se trata Los juegos del amor, la película del momento en Netflix que alcanzó ser la más vista

Además, la endulzada producción norteamericana tiene una duración de 105 minutos y se posiciona como la más vista en todo el sitio, según define FlixPatrol. En este sentido y luego de su estreno, los fanáticos salieron a expresar su devolución y también opinó la prensa especializada. Ready Steady Cut la definió como “una divertida comedia romántica llena de corazón y momentos especiales que la convierten en una de las películas más singulares del subgénero en la plataforma”.

Por su parte, el medio The New York Times manifestó: “Es una comedia romántica a la antigua usanza, lo que significa que conoces el final desde el principio. Eso no es un error; es una característica, una bien empleada en este caso“.

los juegos del amor

Sinopsis de Los juegos del amor, el romance tendencia de Netflix

"Una escritora deportiva de Nueva York con un manual de estrategias de seducción se enamora inesperadamente de una de sus conquistas. ¿Llegará a jugar en las grandes ligas del amor?", reza la sinopsis oficial disponible en Netflix.

Dirigida por Trish Sie, "Los juegos del amor" llegó a la plataforma de la n roja el miércoles 14 de febrero y ya está teniendo un efecto arrasador en todo el sitio.

Tráiler de Los juegos del amor

Embed - Los juegos del amor | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Los juegos del amor