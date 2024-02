Cuál es la serie médica que fue histórica en la TV, llegó a Netflix y se mantiene en el Top 10 semanales

Con el paso del tiempo, la propuesta que transcurre en pasillos de hospitales y secuencias desafiantes, atrajo a un público leal que descubrió que la medicina no era necesariamente el ángulo principal de la trama, sino más bien la personalidad repelente pero fascinante del protagonista .

La producción creada por David Shore y transmitida por la cadena Fox, responde a un guión dramático que sigue la fórmula exitosa de series como "CSI" o "Navy: Investigación criminal". Sin embargo, de forma visionaria y alejándose de libretos parecidos , Shore decidió dar más importancia a las vivencias del personaje que al caso de salud a investigar, brindando así mayor relevancia al héroe que al misterio en sí.

Estamos hablando de Dr House, una narrativa que se convirtió en un fenómeno único en términos de audiencia, superando ampliamente las expectativas más soñadas por sus creadores y un clásico que hay que ver sí o sí.

Sinopsis de Dr. House, la serie de los 2000 que es tendencia desde su estreno en Netflix

Dr. House fue épico por revolucionar la columna narrativa de los dramas médicos a principios de siglo, focalizando más en la evolución de sus personajes que en los enigmas médicos en sí. La creación audiovisual se inspira en la columna de la Dra. Lisa Sanders publicada en The New York Times, proponiendo una ironía satírica del Dr. House, quien está a la cabeza de un equipo de diagnóstico en el Hospital Universitario Princeton-Plainsboro situado en New Jersey. Sus procedimientos poco convencionales generan problemas con la directora del hospital, Lisa Cuddy, llevada a la ficción por Lisa Edelstein.

