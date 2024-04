De qué se trata La habitación, la película del 2015 que ahora está en Netflix y ya es tendencia

Ganadora de varios premios en los Oscar (2016) y los Globos de Oro (2016), se trata de un film dirigido por Lenny Abrahamson que desde su llegada al gigante de la N roja no paró de incrementar su público con tan sólo una hora y media de duración y su adictivo relato de suspenso y extravagancia.

La historia es una adaptación del libro Room de Emma Donoghue y gira en torno a Jack, un niño de cinco años que vive desde que nació en un cuarto junto a su madre, que lleva allí siete años secuestrada por el viejo Nick. Pero todo da un giro furioso cuando la situación no da para más y la potencial crisis emocional de los protagonistas está por explotar.

La cinta fue protagonizada por Brie Larson (Y de repente tú, Don Jon, Scott Pilgrim contra el mundo). Completan el reparto Sean Bridgers (Trumbo, Lo mejor de mí), Joan Allen (Un buen matrimonio, El legado de Bourne), William H. Macy (El atraco, Inland Empire), Joe Pingue (Maps to the Stars, Pacific Rim) y el niño Jacob Tremblay (Before I Wake).

Sinopsis de La habitación, la reconocida película del 2015 con una temática fuerte y muy emocional

"En su nuevo hogar, una pareja descubre una habitación que les concede todos sus deseos. Pero tener lo que se quiere a veces puede deparar las más oscuras consecuencias", reza la sinopsis oficial.

El contexto se muestra complejo: una madre vive con su hijo en una 'habitación' con un contexto que explica este escenario: Ma fue secuestrada por una persona desalmada cuando ella tenía diecinueve años e iba camino a la universidad. Lleva siete años cautiva, sin ver la luz del sol, viviendo recluida en una mínima habitación, junto a su dulce niño Jack. Para el pequeño, ese lugar es el único hogar conocido, su mundo entero, es el lugar donde nació, donde come, juega y aprende con su sufrida madre. Con gran tesón e ingenio, Ma hizo todo lo posible para crear allí dentro un espacio confortable para su hijo, cuyo amor es lo único que le permite sostener una situación tan desesperante.

Tráiler de La habitación

